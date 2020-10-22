В Пензе ссора между двумя братьями из-за убийства отца закончилась гибелью одного из них Криминал

Пенза, 22 октября 2020. PenzaNews. Произошедшая в жилом доме на улице Дружбы в Пензе ссора между двумя братьями из-за убийства отца, совершенного много лет назад, закончилась гибелью одного из них.

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Старшему брату предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«По данным следствия, вечером 3 октября 2020 года два брата распивали спиртное в квартире дома на улице Дружбы в Пензе — по месту жительства обвиняемого. В процессе общения между ними возник конфликт: младший брат начал высказывать претензии старшему по поводу совершенного им убийства отца в конце 1990-х годов. В ходе ссоры обвиняемый схватил стеклянную бутылку и нанес ею несколько ударов по голове родственника. После того как бутылка разбилась, злоумышленник взял молоток и несколько раз ударил им по телу, рукам и ногам потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что, согласно материалам дела, после этого старший брат выгнал мужчину 1973 года рождения из квартиры.

«Тело погибшего было обнаружено утром 4 октября на улице женщиной, проживающей в одном доме с обвиняемым», — уточнила собеседница агентства.

По словам Татьяны Махницкой, в отношении мужчины 1959 года рождения избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.