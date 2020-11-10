В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по делу об избиении девочки отцом Криминал

Кузнецк, 10 ноября 2020. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному после избиения малолетней девочки отцом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Органом следствия установлено, что вечером 2 сентября 2020 года проживавший с двумя 3-летними дочерьми обвиняемый, обнаружив в доме беспорядок, разбудил одну из девочек, ударил по лицу, а после ее падения на пол — несколько раз ногой по голове, причинив перелом черепа, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 28-летний кузнечанин свою вину признал.

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«Он пояснил, что мать девочек скончалась в 2018 году. В январе 2020-го после приобретения дома он забрал детей из детдома и воспитывал сам. Девочки часто устраивали беспорядок, за что он шлепал их ремнем, а в этот раз не сдержался. В тот день мужчина выпил пива со своим знакомым, после его ухода вечером накормил детей и ушел спать, оставив их самостоятельно играть в своей комнате. Проснувшись, отец обнаружил в доме беспорядок, разлитое на диване растительное масло и воду на кухонном полу. К тому моменту дети уже спали», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что, согласно материалам дела, мужчина разбудил одну из дочерей, стал водить ее по дому и ругать, затем ударил по лицу и ногой по голове.

«После этого отец занялся уборкой. Через некоторое время он обнаружил, что у лежащего на полу ребенка начались судороги и потекла кровь из уха. Мужчина испугался и вызвал скорую помощь», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что после нахождения в больнице девочки переданы в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», а их отец в настоящее время находится под стражей.