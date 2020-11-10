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В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по делу об избиении девочки отцом

17:29 | 10.11.2020 | Криминал

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Кузнецк, 10 ноября 2020. PenzaNews. Прокурор Кузнецка Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному после избиения малолетней девочки отцом. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Кузнецке утверждено обвинительное заключение по делу об избиении девочки отцом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Органом следствия установлено, что вечером 2 сентября 2020 года проживавший с двумя 3-летними дочерьми обвиняемый, обнаружив в доме беспорядок, разбудил одну из девочек, ударил по лицу, а после ее падения на пол — несколько раз ногой по голове, причинив перелом черепа, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 28-летний кузнечанин свою вину признал.

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«Он пояснил, что мать девочек скончалась в 2018 году. В январе 2020-го после приобретения дома он забрал детей из детдома и воспитывал сам. Девочки часто устраивали беспорядок, за что он шлепал их ремнем, а в этот раз не сдержался. В тот день мужчина выпил пива со своим знакомым, после его ухода вечером накормил детей и ушел спать, оставив их самостоятельно играть в своей комнате. Проснувшись, отец обнаружил в доме беспорядок, разлитое на диване растительное масло и воду на кухонном полу. К тому моменту дети уже спали», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что, согласно материалам дела, мужчина разбудил одну из дочерей, стал водить ее по дому и ругать, затем ударил по лицу и ногой по голове.

«После этого отец занялся уборкой. Через некоторое время он обнаружил, что у лежащего на полу ребенка начались судороги и потекла кровь из уха. Мужчина испугался и вызвал скорую помощь», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре пояснили, что после нахождения в больнице девочки переданы в ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», а их отец в настоящее время находится под стражей.

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