Житель Заречного приговорен к 12 годам колонии строгого режима Криминал

Заречный, 12 ноября 2020. PenzaNews. 52-летний житель Заречного Пензенской области приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года за убийство знакомого и покушение на убийство. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что вечером 3 марта 2020 года в квартире жителя Заречного на проспекте Мира собралась компания мужчин для распития спиртных напитков. Ранее неоднократно судимый за кражи 30-летний зареченец поругался на кухне с другим гостем, который схватил кухонный нож и нанес им не менее 60 ударов в область головы, шеи, туловища и рук оппонента. Потерпевший добрался до спальной, где скончался», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в момент нанесения ударов на кухню зашел еще один 30-летний гость, который хотел пресечь противоправные действия злоумышленника, но тот причинил ему несколько ножевых ранений.

«Мужчина попытался скрыться в другой комнате, однако нападавший стал его преследовать. Потерпевший с хозяином квартиры смогли повалить злоумышленника, выскочить на лестничную площадку, заблокировать входную дверь и вызвать сотрудников полиции», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что приговором суда, который пока не вступил в законную силу, в пользу матери убитого с зареченца взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн. рублей, а также расходы на погребение сына.