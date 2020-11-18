В Пензе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины Криминал

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по факту убийства мужчины 1986 года рождения возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 12 ноября обвиняемый 1989 года рождения распивал спиртное со своими знакомыми в квартире дома на улице Экспериментальной в Пензе, где между ним и одним из мужчин произошел конфликт, переросший в драку, после которой злоумышленник покинул жилище и направился в гости к знакомой, проживающей неподалеку. Узнав, где он находится, потерпевший и мужчина, с которым у обвиняемого произошла драка, направились по этому адресу», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что во дворе дома на улице Экспериментальной между обвиняемым и мужчинами вновь произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ножом потерпевшего.

«От полученного ранения последний скончался 13 ноября в лечебном учреждении», — уточнили в СУ СКР.

В управлении отметили, что злоумышленник заключен под стражу.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили в ведомстве.