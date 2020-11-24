В суд передано дело о пожаре в Пензе, унесшем жизни троих человек Криминал

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» после трагического пожара в квартире четырехэтажного кирпичного дома №16 на улице Попова в Пензе, в результате которого погибли три человека, передано в суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, обвинение в совершении преступления предъявлено 33-летнему мужчине.

«В ходе расследования установлено, что 8 июля 2020 года с 18.00 до полуночи пензенец в своей квартире на улице Попова распивал спиртные напитки с отцом, братом, соседкой и другом. Проснувшись ночью 9 июля, он закурил сигарету в непосредственной близости от дивана», — сказали в надзорном ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, в какой-то момент обвиняемый оборонил пепел на мебель.

«Мужчина смахнул рукой часть пепла с постельных принадлежностей и предметов одежды и плеснул на диван воду из находившегося в квартире ведра, после чего лег спать», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что из-за неосторожного обращения с огнем при курении произошло воспламенение, огонь перекинулся с ткани на обои и предметы мебели, при этом спавшие после распития спиртного отец, брат и соседка мужчины не могли спастись.

«Обвиняемому и его другу удалось выбраться из квартиры», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело будет рассматривать Первомайский районный суд Пензы.