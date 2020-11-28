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В Пензенской области выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

11:27 | 28.11.2020 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. 1 тыс. 78 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, зарегистрировано в Пензенской области в январе-октябре 2020 года, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные прокуратуры региона.

В Пензенской области выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации надзорного ведомства, в сумме на момент возбуждения уголовных дел за указанный период изъято 63 кг 152 грамма наркотических средств.

Это на 35,4% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-октябре 2020 года в Пензенской области зарегистрировано 11 тыс. 538 преступлений. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 4,3%.

75,7% преступлений совершено в городах и поселках городского типа.

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