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В Пензенской области за 10 месяцев зарегистрировано более 11,5 тыс. преступлений

10:28 | 27.11.2020 | Криминал

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Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. 11 тыс. 538 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-октябре 2020 года, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Пензенской области за 10 месяцев зарегистрировано более 11,5 тыс. преступлений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, за 10 месяцев текущего года совершено 6 тыс. 144 преступления небольшой тяжести, рост составил 1,4%. Число тяжких преступлений увеличилось на 18,7% до 2 тыс. 792, особо тяжких — на 1,6% до 522. Помимо этого, в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 80 преступлений средней тяжести, что на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост числа преступлений наблюдается в 21 районе, снижение — в 12.

75,7% преступлений совершено в городах и поселках городского типа.

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