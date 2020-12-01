В Пензе экс-начальник автохозяйства ЦХиСО УМВД осужден за халатность Криминал

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей назначено бывшему начальнику автохозяйства ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», который признан судом виновным в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия и суда, бывший начальник автохозяйства федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области» в период с конца 2017 года по ноябрь 2018 года ненадлежащим образом исполнял свои обязанности при осуществлении контроля за выполнением государственных контрактов. В результате было допущено хищение нефтепродуктов, а также денежных средств учреждения ввиду фактического неисполнения госконтрактов на поставку ГСМ руководителем коммерческой организации, с которой они были заключены», — сказали в ведомстве.

В управлении уточнили, что ущерб, причиненный федеральному казенному учреждению, превысил 23 млн. рублей.

«Кроме того, установлено, что руководитель общества с ограниченной ответственностью в период с октября по декабрь 2017 года совершил хищение денежных средств в сумме более 13 млн. рублей ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Пензенской области», предназначенных на приобретение нефтепродуктов», — добавили в пресс-службе.

В СУ СКР пояснили, что бизнесмен организовал участие и победу возглавляемого ООО в электронных аукционах, проводимых по заказу ФКУ, и последующее заключение госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов в объеме более 390 тыс. кг, в действительности не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, а также обеспечил представление заведомо подложных документов о поставке нефтепродуктов в полном объеме.

В управлении отметили, что руководитель коммерческой компании приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Приговор не вступил в законную силу», — подчеркнули в ведомстве.