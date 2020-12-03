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В Русском Камешкире мужчину избили до смерти

09:41 | 03.12.2020 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено по факту гибели мужчины 1969 года рождения, который был избит до смерти в селе Русский Камешкир Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Русском Камешкире мужчину избили до смерти. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что обвинение в совершении преступления предъявлено жителю Пензы.

«По данным следствия, обвиняемый 1984 года рождения, его отец и их общий знакомый с мая 2020 года на территории села Русский Камешкир выполняли работы по внутренней и внешней отделке здания, расположенного на улице Гагарина. Вечером 30 ноября мужчины на месте производства работ распивали спиртные напитки. Между обвиняемым и потерпевшим произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой злоумышленник нанес знакомому множественные удары в область головы и туловища руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина через непродолжительное время скончался на месте происшествия», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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