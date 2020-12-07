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Телефонный мошенник выманил более 1 млн. рублей у жителя Пензенской области

12:55 | 07.12.2020 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал житель Кузнецкого района Пензенской области, лишившийся более 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Телефонный мошенник выманил более 1 млн. рублей у жителя Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленник рекомендовал обратиться в офис финансового учреждения, самому оформить кредит, после чего перечислить денежные средства на «безопасные» счета.

«Мужчина поверил словам лжесотрудника банка», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что гражданин выполнил инструкции незнакомца, взял несколько кредитов и через банкомат перевел более 1 млн. рублей на несколько абонентских номеров сотовой связи.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — подчеркнули в ведомстве.

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