Телефонный мошенник выманил более 1 млн. рублей у жителя Пензенской области Криминал

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стал житель Кузнецкого района Пензенской области, лишившийся более 1 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленник рекомендовал обратиться в офис финансового учреждения, самому оформить кредит, после чего перечислить денежные средства на «безопасные» счета.

«Мужчина поверил словам лжесотрудника банка», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что гражданин выполнил инструкции незнакомца, взял несколько кредитов и через банкомат перевел более 1 млн. рублей на несколько абонентских номеров сотовой связи.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — подчеркнули в ведомстве.