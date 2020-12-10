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В Подмосковье задержан уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 машин

11:22 | 10.12.2020 | Криминал

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Москва, 10 декабря 2020. PenzaNews. 41-летний уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 автомобилей, задержан в городе Щелково Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.

В Подмосковье задержан уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 машин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния», — сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

По информации ГУ МВД России по Московской области, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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