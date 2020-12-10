В Подмосковье задержан уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 машин Криминал

Москва, 10 декабря 2020. PenzaNews. 41-летний уроженец Пензенской области, повредивший топором 12 автомобилей, задержан в городе Щелково Московской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по региону Татьяна Петрова.

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«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений, находясь на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте, топором повредил стекла 12 автомобилей. Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято орудие совершения противоправного деяния», — сказала она.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

По информации ГУ МВД России по Московской области, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.