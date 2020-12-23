Полицейские раскрыли серию краж иномарок в Пензе Криминал

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Полицейские раскрыли серию краж иномарок, совершенных в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, при выяснении обстоятельств пропажи автомобиля «Toyota RAV4», припаркованного на улице Кижеватова, стражи порядка задержали подозреваемых — 35-летних жителей Санкт-Петербурга и Пензенский области.

«По их словам, один из злоумышленников наблюдал за окружающей обстановкой, второй разбил форточку задней двери, проник в салон автомобиля и с помощью имеющегося у него устройства завел двигатель машины. Затем подозреваемый перегнал транспортное средство в гараж», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что впоследствии злоумышленники планировали продать иномарку в Санкт-Петербурге.

«Кроме того, установлена причастность подозреваемых к хищению еще одного транспортного средства на территории Железнодорожного района Пензы. Автомобиль «Toyota Camry» также был изъят полицейскими в одном из гаражных комплексов», — отметили в полиции.

В управлении уточнили, что в настоящее время мужчины заключены под стражу.