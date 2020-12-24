Андрей Ярош назначен нижнеломовским межрайонным прокурором Криминал

Пенза, 24 декабря 2020. PenzaNews. Старший советник юстиции Андрей Ярош освобожден от должности прокурора Сердобского района Пензенской области и назначен на должность нижнеломовского межрайонного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По информации ведомства, соответствующий приказ подписан 21 декабря.

Ярош Андрей Анатольевич родился в городе Сердобске Пензенской области.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

С декабря 1998 года проходит службу в органах прокуратуры. Состоял в должностях старшего следователя прокуратуры Сердобска, заместителя прокурора города, заместителя прокурора Сердобского района.

С февраля 2016 года по декабрь 2020-го — прокурор Сердобского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат, имеет дочь.