Кузнечанин приговорен к 3 годам колонии за избиение малолетней дочери Криминал

Кузнецк, 31 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено избившему малолетнюю дочь жителю Кузнецка Пензенской области, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что с января 2020 года мужчина воспитывал двух дочерей-близнецов 2017 года рождения один, поскольку мать девочек умерла. Вечером 2 сентября отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проснулся и обнаружил, что дети устроили в квартире беспорядок, девочки в этот момент спали. Решив проучить одну из дочерей, он разбудил ребенка, поругал ее, после чего нанес ей не менее одного удара рукой по голове, а после ее падения на пол — не менее двух ударов ногой по голове», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что малолетняя, получившая травму голову, была госпитализирована.

«Свое поведение мужчина в ходе следственных действий объяснил тем, что разозлился и не смог контролировать эмоции», — отметили в СУ СКР.

В управлении добавили, что приговор суда пока не вступил в законную силу.