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Жительница Кузнецка перевела телефонным мошенникам около 460 тыс. рублей

14:05 | 02.01.2021 | Криминал

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Пенза, 2 января 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту телефонного мошенничества, жертвой которого стала жительница Кузнецка Пензенской области, перечислившая неизвестным около 460 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Кузнецка перевела телефонным мошенникам около 460 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вечером ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что на имя гражданки кто-то пытается оформить кредит. Для предотвращения мошеннических действий он предложил через мобильное приложение самой оформить кредит и перевести полученную сумму на «безопасный» счет», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина выполнила инструкции звонившего: оформила кредит, сняла со своей карты 341 тыс. рублей и внесла деньги на счета девяти абонентских номеров мобильной связи.

«На следующий день гражданке позвонил еще один незнакомец, который сообщил, что злоумышленники повторно пытаются оформить кредит», — отметили в пресс-службе.

В управлении пояснили, что жительница Кузнецка вновь поверила мошеннику, взяла еще один кредит на 115 тыс. рублей и перечислила деньги на счета 12 абонентских номеров мобильной связи.

«Сотрудники полиции принимают меры к установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — подчеркнули в УМВД.

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