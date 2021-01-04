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Задержан пензенец, который вскоре после кражи алкоголя вернулся в магазин за конфетами

13:16 | 04.01.2021 | Криминал

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Пенза, 4 января 2021. PenzaNews. Мужчина, который вынес из магазина неоплаченное спиртное и вскоре вернулся в торговую точку с целью кражи конфет, задержан в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Задержан пензенец, который вскоре после кражи алкоголя вернулся в магазин за конфетами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В одиннадцатом часу вечера экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, осуществляя патрулирование Октябрьского района города Пензы, заметил мужчину, который выбежал из продовольственного магазина. В руках он держал четыре коробки с конфетами. Через несколько секунд на выходе из торговой точки появился продавец. Он пытался остановить мужчину и побежал за ним», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что было организовано преследование, в итоге злоумышленника удалось задержать во дворе на улице Циолковского.

«Как рассказали сотрудники магазина, задержанный, зайдя в торговый зал, взял с витрины четыре коробки с конфетами. Не оплатив товар, он вышел на улицу и попытался скрыться. Камерами видеонаблюдения, установленными в магазине, данный факт был зафиксирован. В ходе просмотра видеоматериала также было обнаружено, что несколькими минутами ранее данный мужчина взял с витрины алкогольную продукцию и, спрятав ее под куртку, вынес на улицу. Уже после этого он вернулся за конфетами», — отметили в Росгвардии.

В управлении уточнили, что 43-летний житель Пензы ранее был неоднократно судим.

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