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Вступил в силу приговор по делу о краже около 10 тонн дизтоплива из нефтепродуктопровода

13:28 | 21.01.2021 | Криминал

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Приговор Городищенского районного суда Пензенской области по уголовному делу о краже около 10 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода «Куйбышев — Брянск», принадлежащего АО «Транснефть – Дружба», вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Вступил в силу приговор по делу о краже около 10 тонн дизтоплива из нефтепродуктопровода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, двое осужденных и защитник одного из них подали на приговор апелляционные жалобы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор в части, но эти изменения не коснулись квалификации преступлений и назначенного наказания», — отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что организатору группы из восьми человек и троим его подельникам были назначены реальные сроки, еще четверым фигурантам — условные.

«Изъятое в ходе обысков дизельное топливо возращено потерпевшей стороне», — добавила Наталья Яшина.

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