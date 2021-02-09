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Пензенская стройкомпания доплатила 23 млн. рублей НДС после возбуждения уголовного дела

09:46 | 09.02.2021 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Строительная компания, осуществляющая деятельность в Пензенской области, доплатила более 23 млн. рублей налога на добавленную стоимость (НДС) после возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Пензенская стройкомпания доплатила 23 млн. рублей НДС после возбуждения уголовного дела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, главный бухгалтер строительной компании в период с апреля 2016 года по март 2019 года, зная о том, что организация не имеет права полного вычета налога по ряду контрагентов, уклонилась от уплаты НДС в размере более 23 млн. рублей путем включения в декларации заведомо ложных сведений о заявленных вычетах вышеуказанного налога по ряду контрагентов. Благодаря принятым следствием мерам по возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, строительная компания в рамках расследования уголовного дела полностью возместила ущерб, доплатив налог на добавленную стоимость в размере более 23 млн. рублей, уплатив пени — свыше 9,4 млн. рублей и штраф — более 233 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что с учетом полного возмещения причиненного ущерба, совершения налогового преступления впервые и активного содействия расследованию уголовное дело в отношении главного бухгалтера прекращено.

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