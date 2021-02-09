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По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело

12:47 | 09.02.2021 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» возбуждено по факту насильственной смерти жителя Пензенской области 1968 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту убийства и расчленения тела мужчины под Пензой возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что обвинение в совершении преступления предъявлено 43-летнему жителю Мокшанского района.

«По данным следствия, на протяжении двух последних лет обвиняемый проживал в доме своего приятеля в селе Муратовка Мокшанского района. 29 января 2021 года в гости пришел знакомый хозяина дома. Злоумышленник предложил ему выпить спиртного, тот согласился. В ночь на 30 января в процессе употребления алкоголя между мужчинами зашел разговор на тему, связанную с отбыванием наказания в местах лишения свободы, поскольку оба ранее были судимы. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил нож и нанес им не менее одного удара в шею потерпевшего», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что потерпевший скончался на месте происшествия.

«Утром 30 января злоумышленник расчленил тело», — добавили в СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что, по версии следствия, мужчина хотел избавиться от трупа, но не успел этого сделать, поскольку в дом пришли знакомые убитого, которые заявили в полицию о совершенном преступлении.

«По решению суда обвиняемый заключен под стражу. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сказали в пресс-службе.

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