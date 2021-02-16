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Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Шемышейке

11:07 | 16.02.2021 | Криминал

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Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Гражданин Таджикистана 1983 года рождения подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции в рабочем поселке Шемышейка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Гражданин Таджикистана подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Шемышейке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 12 февраля 2021 года гражданин Республики Таджикистан, находясь в одном из кабинетов отделения МВД России по Шемышейскому району, попытался передать старшему участковому уполномоченному полиции взятку в размере 15 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности родственника за совершение преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что злоумышленник положил деньги в Уголовный кодекс, лежавший на столе.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в настоящее время все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

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