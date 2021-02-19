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Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет

12:14 | 19.02.2021 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1977 года рождения, намеревавшийся приобрести телевизор через интернет.

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке телевизора через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчину заинтересовало объявление о продаже телевизора стоимостью 70 тыс. рублей и он созвонился с продавцом.

«Вскоре незнакомец попросил пензенца перевести деньги на счет для оплаты товара. После этого мужчина перечислил со своей банковской карты 186 тыс. 900 рублей за телевизор с дополнительным оборудованием», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что обещанный товар покупатель так и не получил.

«Полицейские принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — отметили в пресс-службе.

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