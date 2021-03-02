В рамках дела о взрыве газа в пекарне задержан 46-летний житель Пензы Криминал

Пенза, 2 марта 2021. PenzaNews. 46-летний житель Пензы задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» после взрыва газа и пожара в пекарне на улице Калинина, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следователем задержан 46-летний житель Пензы, фактически занимавшийся бизнесом от имени индивидуального предпринимателя. По версии следствия, в октябре 2020 года мужчина арендовал помещение в нежилом здании по улице Калинина в Пензе, где организовал хлебопекарню. Днем 28 февраля 2021 года в результате допущенных им нарушений требований охраны труда в пекарне при производстве работ по выпеканию хлеба с использованием печи, к которой был подключен газовый баллон, произошел взрыв бытового газа и последующее возгорание, в результате чего пострадали шесть человек, в том числе двухлетняя девочка», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что задержанному предъявлено обвинение.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал», — отметили в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.