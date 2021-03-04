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Подозреваемый в вымогательстве оказал сопротивление полицейским при задержании — УМВД

10:18 | 04.03.2021 | Криминал

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения, задержанный в Пензенской области по подозрению в вымогательстве, оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

Подозреваемый в вымогательстве оказал сопротивление полицейским при задержании — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«25 февраля оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Пензенской области по подозрению в вымогательстве был задержан ранее неоднократно судимый мужчина 1974 года рождения. При доставлении указанного гражданина в отдел внутренних дел он оказал сопротивление, во время движения выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться. Полицейские повторно задержали подозреваемого и доставили в отдел внутренних дел», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день в отношении гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«Оперативные и следственные действия по раскрытию противоправного деяния продолжаются. Руководством территориального органа будет дана оценка полноте принятых сотрудниками мер по отношению к подозреваемому в тяжком преступлении», — отмечается в тексте.

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