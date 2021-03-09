Зареченец стал жертвой мошенничества при попытке продать ботинки за 9 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области стал жертвой мошенничества при попытке продать ботинки стоимостью 9 тыс. рублей через интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, через два месяца после публикации объявления с продавцом связался потенциальный покупатель, который выразил готовность приобрести товар и в приложении WhatsApp прислал ссылку якобы для оформления безопасной сделки.

«Перейдя по ней, зареченец ввел реквизиты банковской карты, после чего покупатель перестал выходить на связь», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого гражданин обратился в службу поддержки банка, где ему сообщили о списании 30 тыс. 880 рублей.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в пресс-службе.