Безработный из Краснодарского края подозревается в мошенничестве в отношении пензенца Криминал

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Безработный житель Краснодарского края подозревается в совершении мошенничества в отношении пензенца, намеревавшегося приобрести всесезонные шины для грузовика иностранного производства за 10 тыс. рублей по объявлению в интернете.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, покупатель связался с автором объявления, договорился о сделке и перечислил 5 тыс. рублей в качестве предоплаты, после чего злоумышленник перестал отвечать на звонки.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что житель Краснодарского края дал признательные показания.