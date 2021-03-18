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Обвиняемый в убийстве мужчины в Бековском районе заключен под стражу

11:05 | 18.03.2021 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя Бековского района Пензенской области 1973 года рождения, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в убийстве мужчины в Бековском районе заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 8 марта 2021 года в селе Вертуновка Бековского района домой к обвиняемому пришла бывшая сожительница со своим знакомым. Хозяин дома вместе с гостями начал употреблять спиртное. В процессе общения между мужчинами возник конфликт, в том числе при обсуждении темы отбывания наказания в исправительных учреждениях. В результате обвиняемый схватил нож и нанес им не менее одного удара в шею потерпевшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за грабеж, умышленное причинение легкого вреда здоровью и другие преступления», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве добавили, что вину в совершении убийства он признал.

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