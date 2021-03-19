В Башмаковском районе мужчину будут судить за убийство сожительницы в новогоднюю ночь Криминал

Пенза, 19 марта 2021. PenzaNews. Житель Башмаковского района Пензенской области 1971 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства в новогоднюю ночь. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в ночь на 1 января 2021 года обвиняемый, находясь по месту жительства в селе Сосновка Башмаковского района, отмечал с сожительницей Новый год. В ходе застолья между ними произошла ссора. Из-за чего именно, мужчина пояснить затруднился, ссылаясь на состояние алкогольного опьянения. После того как потерпевшая ушла в спальную комнату, злоумышленник последовал за ней. Сначала он попытался сдавить ее шею руками, женщина оказала ему активное сопротивление. Затем мужчина на кухне взял нож, вернулся в комнату и нанес ей удар в спину», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевшая скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери.

«Об убийстве утром 1 января узнал родственник обвиняемого, придя к нему в гости. Он же сообщил в полицию о произошедшем», — добавили в СУ СКР.

В управлении отметили, что в настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.