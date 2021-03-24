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После падения на прохожего наледи с крыши дома в Пензе возбуждено уголовное дело

18:25 | 24.03.2021 | Криминал

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Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», возбуждено по факту травмирования мужчины в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома на улице Володарского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

После падения на прохожего наледи с крыши дома в Пензе возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 21 марта 2021 года с крыши одного из домов по улице Володарского в городе Пензе произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, шедшего вместе с супругой по тротуару», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

«По предварительной информации, произошедшее стало возможным вследствие ненадлежащей очистки крыши дома от снега и наледи», — отметили в в СУ СКР.

В управлении пояснили, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, проводивших работы по очистке кровли дома.

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