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Директор филиала АО «Фармимэкс» осуждена за дачу взятку экс-главврачу онкодиспансера Пензы

17:52 | 25.03.2021 | Криминал

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Директор Саратовского филиала акционерного общества «Фармацевтический импорт, экспорт» Елена Фоканова осуждена за дачу взятки в размере 1 млн. 949 тыс. рублей Виталию Серебрякову, который в 2012–2018 годах занимал должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, а в 2019-м был приговорен к 5 годам колонии строгого режима за получение незаконных вознаграждений. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Первомайского районного суда Пензы.

Директор филиала АО «Фармимэкс» осуждена за дачу взятку экс-главврачу онкодиспансера Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она в период с 28 декабря 2016 [года] по 13 апреля 2018 [года], действуя умышленно, незаконно, из корыстной и иной личной заинтересованности, передала должностному лицу — Серебрякову В.С., осужденному приговором Железнодорожного районного суда Пензы от 14 июня 2019 [года], который на тот момент занимал должность главного врача ГБУЗ «ООД», — через посредника взятку в виде денег в сумме 1 млн. 949 тыс. рублей, что является особо крупным размером», — сказано в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что за незаконное вознаграждение Виталий Серебряков должен был обеспечить заключение с Еленой Фокановой как с директором филиала компании «Фармимэкс» контракты на поставку лекарственных препаратов и подписывать финансовую документацию для своевременной оплаты, заведомо зная, что процедуры подготовки и проведения закупок организованы с нарушениями.

«Приговором суда Фоканова Е.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 3 млн. 898 тыс. рублей. Осужденная взята под стражу в зале суда», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что приговор в законную силу пока не вступил.

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