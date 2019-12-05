В Пензе вступил в силу приговор бывшему главврачу онкодиспансера Серебрякову Криминал

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор, в соответствии с которым бывшему главврачу онкодиспансера Виталию Серебрякову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн. рублей и лишением права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях здравоохранения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что Виталий Серебряков, являясь главврачом ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», в период с декабря 2016 года по апрель 2018-го получил взятки за незаконное обеспечение условий участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов с возглавляемым им медицинским учреждением. Представитель первой компании передал ему 1 млн. 388 тыс. 500 рублей, второй — 246 тыс. 500 рублей. После получения взяток главврач был задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — напомнила собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда, Виталий Серебряков вину признал частично: не отрицая факта получения денег, экс-руководитель учреждения считал, что его действия квалифицированы неверно, поскольку никаких незаконных действий он как должностное лицо якобы не совершал и не мог повлиять на результаты аукционов, а попросту обманул представителей фирм.

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«Суд, изучив материалы дела и исследовав все обстоятельства, пришел к выводу о причастности подсудимого к инкриминируемым преступлениям. Показания Виталия Серебрякова о том, что в действительности он не мог осуществить обещания из-за отсутствия на то служебных полномочий, суд счел надуманными, данными исключительно из-за желания смягчить свою участь и избежать ответственность за совершение особо тяжких преступлений коррупционной направленности», — сказала Наталья Яшина, отметив, что не было представлено ни одного доказательства факта оприходования полученных денег для нужд диспансера.

Она пояснила, что после того, как в Железнодорожном районном суде Пензы был оглашен обвинительный приговор, бывший главный врач и его адвокат подали апелляционные жалобы.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда они оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 4 декабря», — резюмировала Наталья Яшина.