Подросток обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 1 апреля 2021. PenzaNews. 16-летний подросток из Кузнецка Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ноябре 2020 года житель Кузнецка 2004 года рождения, желая получать доход от незаконного сбыта наркотиков, в ходе переписки в интернете согласился участвовать в незаконной деятельности. 20 ноября несовершеннолетний получил информацию о местонахождении «закладки» с наркотическим средством. Забрав на одной из улиц Кузнецка наркотик массой 0,91 грамма, что является значительным размером, молодой человек, соблюдая меры конспирации, произвел оборудование нового тайника с целью дальнейшего сбыта наркотического средства бесконтактным способом», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что довести задуманное до конца юноша не смог, поскольку был задержан полицейскими.

«После совершения противоправного деяния подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — добавили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.