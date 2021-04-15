Юрий Калабин отправлен под домашний арест Криминал

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде домашнего ареста избрана в отношении руководителя УФНС России по Пензенской области Юрия Калабина, который ранее был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками управления.

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«Первомайский районный суд [Пензы] избрал в отношении Калабина Ю.В. меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — по 12 июня 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Соответствующее ходатайство следствия рассмотрено 15 апреля.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 апреля 2021 года стало известно, что следственными органами СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального управления ФНС России.

По данным следствия, злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени в размере около 20 млн. рублей.

В рамках расследования уголовного дела был задержан руководитель УФНС России по Пензенской области Юрий Калабин. По месту его работы и жительства проведены обыски. Изъята служебная документация, имеющая значение для дела.