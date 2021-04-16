В Пензе экс-работник департамента ЖКХ обвиняется в получении взяток от ритуальных агентов Криминал

Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего бывшего начальника отдела МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы», которому вменяется совершение десяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», утверждено в прокуратуре Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия злоумышленник, занимавший в 2020 году должность начальника отдела муниципального казенного учреждения «Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы», регулярно получал взятки от десяти работников ритуальных агентств за принятие положительных решений о повторном захоронении на закрытых кладбищах Пензы в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов. Общая сумма взяток превысила 100 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после вручения мужчине обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Ленинский районный суд Пензы.

«В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.