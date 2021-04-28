В Пензе владелец и администратор стриптиз-клуба обвиняются в организации занятия проституцией Криминал

Пенза, 28 апреля 2021. PenzaNews. Владелец и администратор стриптиз-клуба, действовавшего в помещении развлекательного центра в Октябрьском районе Пензы с ноября 2019 года по февраль 2021-го, предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Следствием установлено, что житель Пензы 1995 года рождения арендовал помещение для деятельности ночного мужского стриптиз-клуба. Попасть в данное заведение мог любой желающий, заплатив за вход 500 рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что руководитель разработал «меню», в которое включил услугу сексуального характера под названием «увольнение танцовщицы», рассчитанную на 3 часа, стоимостью 15 тыс. рублей, при этом деньги делились пополам: 50% получала женщина, остальное — клуб.

«Посетитель клуба забирал понравившуюся ему танцовщицу и увозил ее в баню, сауну, квартиру или гостиницу для оказания ему сексуальных услуг», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что злоумышленник вовлек в преступную деятельность жительницу Пензы 1993 года рождения, которая работала администратором.

«В ее обязанности входили следующие обязанности: подбор персонала, встреча клиентов, информирование их по поводу перечня услуг, размещение в сети интернет объявлений о приеме на работу девушек в качестве танцовщиц и другие. Следователями установлено, что, кроме персонала, в клубе работали еще 10 девушек — танцовщиц в возрасте от 24 до 27 лет. О том, что им придется оказывать интимные услуги, они узнавали позже», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание на то, что владелец стриптиз-клуба находится под домашним арестом, администратор — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — резюмировали в УМВД.