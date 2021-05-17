EN
20:19:36 Понедельник, 17 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту убийства троих человек в Пензенской области возбуждено уголовное дело

10:31 | 17.05.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства троих человек в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту убийства троих человек в Пензенской области возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 16 мая 2021 года в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья ИЖ-43 произвел выстрелы в бывшую супругу 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения, после чего злоумышленник проследовал в село Огаревка, где выстрелил в брата бывшей супруги 1970 года рождения. Все потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений», — сказали в ведомстве.

Читайте также

Мельниченко предложил повысить возраст получения права на владение оружием и ввести систему поручительства

В пресс-службе добавили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники аппарата следственного управления СКР по Пензенской области и сердобского межрайонного следственного отдела ведомства, регионального УМВД России и спецподразделений Росгвардии.

«Принимаются меры к розыску и задержанию мужчины 1972 года рождения, причастного к совершению убийства», — подчеркнули в СУ СКР.

В пресс-службе уточнили, что расследованием дела занимаются наиболее опытные следователи и криминалисты.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая
В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га Жительница Пензы травмирована поездом
Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама