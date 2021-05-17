По факту убийства троих человек в Пензенской области возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту убийства троих человек в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 16 мая 2021 года в селе Липовка Малосердобинского района местный житель из ружья ИЖ-43 произвел выстрелы в бывшую супругу 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения, после чего злоумышленник проследовал в село Огаревка, где выстрелил в брата бывшей супруги 1970 года рождения. Все потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных ранений», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что на место незамедлительно прибыли сотрудники аппарата следственного управления СКР по Пензенской области и сердобского межрайонного следственного отдела ведомства, регионального УМВД России и спецподразделений Росгвардии.

«Принимаются меры к розыску и задержанию мужчины 1972 года рождения, причастного к совершению убийства», — подчеркнули в СУ СКР.

В пресс-службе уточнили, что расследованием дела занимаются наиболее опытные следователи и криминалисты.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрос свидетелей, выполняется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в ведомстве.