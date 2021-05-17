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В поисках подозреваемого в убийстве троих человек задействованы 100 бойцов Росгвардии

10:46 | 17.05.2021 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. 100 сотрудников специальных подразделений управления Росгвардии по Пензенской области задействованы в поисках мужчины, подозреваемого в убийстве троих человек в Малосердобинском районе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В поисках подозреваемого в убийстве троих человек задействованы 100 бойцов Росгвардии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для определения его местонахождения используются беспилотные летательные аппараты», — отметили в пресс-службе, добавив, что в темное время суток применялись приборы ночного видения.

В управлении уточнили, что за подозреваемым числится одно охотничье гладкоствольное оружие.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 16 мая в селе Липовка Малосердобинского района Пензенской области были застрелены женщина 1972 года рождения и ее мать 1948 года рождения. После этого в селе Огаревка был убит мужчина 1970 года рождения, который был братом погибшей 1972 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В совершении преступления подозревается бывший супруг женщины 1972 года рождения. Он скрылся. В настоящее время ведутся его поиски.

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