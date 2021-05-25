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В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей

10:45 | 25.05.2021 | Криминал

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Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Поддельная купюра номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Пензе в инкассаторской сумке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе выявлена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фальшивка поступила в выручке от одной из компаний города. При более тщательном просмотре было установлено, что купюра отличается по размерам от денежных билетов, окраска цветных изображений не соответствует установленному образцу, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, как показало исследование, подделка была изготовлена на капельно-струйном принтере.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», — уточняется в сообщении.

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