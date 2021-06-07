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По факту покушения на убийство в Городищенском районе возбуждено уголовное дело

15:42 | 07.06.2021 | Криминал

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Пенза, 7 июня 2021. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство мужчины 1961 года рождения в Городищенском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту покушения на убийство в Городищенском районе возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в конце мая 2021 года обвиняемый 1974 года рождения вместе с сожительницей пришел в гости к матери и ее сожителю в одно из сел Городищенского района, где все вместе они начали распивать спиртное. В процессе употребления алкоголя родственники поссорились. Со слов обвиняемого, сожитель матери схватил топор, между мужчинами завязалась потасовка. Злоумышленник отобрал у потерпевшего топор и нанес им не менее трех ударов по голове и шее мужчины. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, обвиняемый вместе с сожительницей покинул место происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший в тот же день был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь.

«Житель Городищенского района задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство», — добавили в СУ СКР.

В управлении отметили, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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