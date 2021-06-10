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Угнанный в Санкт-Петербурге автомобиль обнаружен в Пензенской области

11:09 | 10.06.2021 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2021. PenzaNews. Автомобиль, который ранее был угнан на территории Санкт-Петербурга, обнаружен на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Угнанный в Санкт-Петербурге автомобиль обнаружен в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За рулем находился житель Оренбургской области, который пояснил, что приобрел данное транспортное средство несколько дней назад для перепродажи. [...] По его словам, при совершении покупки он проверил автомобильные интернет-сервисы, которые показали, что машина в угоне не числится», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что гражданин купил машину в Ленинградской области за 300 тыс. рублей.

«Согласно заключению эксперта, изъятое транспортное средство имеет признаки изменения маркировки кузова», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства».

Из текста также следует, что обнаружить машину, принадлежавшую жительнице Санкт-Петербурга, удалось благодаря системе навигации, которую потерпевшая установила на свой автомобиль несколько лет назад.

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