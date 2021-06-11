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В Никольском районе задержан экс-директор ДЮСШ

13:24 | 11.06.2021 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего директора детско-юношеской спортивной школы Никольского района Пензенской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Никольском районе задержан экс-директор ДЮСШ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, не позднее февраля 2018 года директор детско-юношеской спортивной школы Никольского района, достоверно зная, что медицинская сестра бассейна не имеет свидетельства об аккредитации специалиста и в соответствии с законодательством незаконно осуществляет свою трудовую деятельность, решил совершить вымогательство взятки в крупном размере. С этой целью он высказал подчиненной сотруднице требование ежемесячно лично передавать ему взятку в размере не менее 7,5 тыс. рублей за неисполнение им своих должностных обязанностей, связанных с ее увольнением», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что медсестра согласилась и с февраля 2018 года по сентябрь 2019-го передала руководителю не менее 160 тыс. рублей.

«Аналогичным способом директор спортивной школы в период с февраля 2018 года по март 2020 года получил взятку от другой медицинской сестры, не имеющей свидетельства об аккредитации специалиста, в размере не менее 197,5 тыс. рублей», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что на данный момент экс-руководителю ДЮСШ предъявлено обвинение, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенных уголовно наказуемых деяний», — сказали в пресс-службе.

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