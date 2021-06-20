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Обвиняемый в убийстве 15-летней девушки в Мокшане заключен под стражу

10:23 | 20.06.2021 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 15-летней девушки в рабочем поселке Мокшан Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обвиняемый в убийстве 15-летней девушки в Мокшане заключен под стражу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следователями в ходе первоначальных следственных действий собраны доказательства, подтверждающие причастность 17-летнего подростка к совершению убийства несовершеннолетней. В течение первых суток расследования проведены допросы подозреваемого, свидетелей, очная ставка, назначены судебные экспертизы. Задержанному 2004 года рождения предъявлено обвинение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«Также следствием будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьей», — отметили в СУ СКР.

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