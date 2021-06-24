В Никольске пресечена попытка дать взятку полицейскому Криминал

Никольск, 24 июня 2021. PenzaNews. Попытка 35-летнего жителя Саратовской области дать взятку в размере 20 тыс. рублей сотруднику полиции пресечена в городе Никольске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 17 июня 2021 года в рабочем поселке Сура Никольского района обвиняемый в качестве пассажира передвигался со своим приятелем на автомашине. На улице Советской автомобиль остановили сотрудники полиции. Поскольку водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был доставлен в отдел полиции для прохождения освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Злоумышленник, желая помочь приятелю избежать привлечения к административной ответственности, попытался передать взятку в размере 20 тыс. рублей инспектору ДПС муниципального отдела МВД России «Никольский» за несоставление административного материала, положив денежные средства на стол в служебном кабинете полицейского», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался.

«Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в отношении жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело.