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В Каменском районе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей

12:10 | 29.06.2021 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей образца 1997 года обнаружена в Каменском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Каменском районе обнаружена фальшивая купюра номиналом 1 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При более тщательном просмотре было установлено, что бумага купюры несоответствующего качества, на ней отсутствуют защитные волокна и защитная нить, водяной знак имитирован, а также происходит сплошное свечение в УФЛ», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что фальшивка выявлена при пересчете наличности в одной из организаций, куда она поступила от жительница села Максимовка 1937 года рождения.

«Женщина пояснила, что нашла данную денежную купюру на остановке общественного транспорта в селе Максимовка. В ходе осмотра места жительства пенсионерки других поддельных купюр, а также оборудования для их изготовления не обнаружено», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что по факту обнаружения фальшивой банкноты возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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