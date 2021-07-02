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Жительнице Кузнецка предъявлено обвинение в убийстве

11:36 | 02.07.2021 | Криминал

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Кузнецк, 2 июля 2021. PenzaNews. Обвинение в убийстве женщины 1975 года рождения предъявлено жительнице Кузнецка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жительнице Кузнецка предъявлено обвинение в убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 27 июня обвиняемая, находясь в своей квартире по улице 60 лет ВЛКСМ в городе Кузнецке, открыв окно, начала высказывать претензии компании, находившейся на улице. Через некоторое время к ней домой пришла соседка и незнакомая ей женщина», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что между хозяйкой квартиры и незнакомкой произошел конфликт.

«Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой, со слов злоумышленницы, она нащупала на столе какой-то предмет, как оказалось, нож, и нанесла им не менее трех ударов потерпевшей», — пояснили в следственном управлении.

В ведомстве отметили, что после этого пострадавшая покинула квартиру — она скончалась через непродолжительное время в больнице.

«Жительница Кузнецка 1967 года рождения задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», — уточнили в СУ СКР, добавив, что решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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