В Сердобском районе трое подростков обвиняются в совершении нескольких краж Криминал

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Трое подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении нескольких краж на территории Сердобского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 15 апреля 2021 года 17-летний житель Сердобского района предложил 14-летнему приятелю совершить кражу из жилого дома в одном из сел. Тот согласился. Старший из соучастников с помощью ножа выставил стекло окна балкона дома, после чего они вдвоем незаконно проникли в жилое помещение, похитив из него велосипед стоимостью более 11 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам уголовного дела, в конце апреля приятели незаконно проникли в квартиру семьи знакомого подростка, воспользовавшись отсутствием жильцов.

«Обнаружив в квартире ключ, они открыли сейф и тайно похитили из него 20 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшему. В ту же квартиру 17-летний обвиняемый через форточку незаконно проник в начале мая, при этом на улице следили за обстановкой двое приятелей: 14-летний и не достигший 14-летнего возраста. В квартире несовершеннолетний вновь воспользовался ключом, с помощью которого открыл сейф и похитил из него 30 тыс. рублей», — уточнили в СУ СКР.

В управлении отметили, что подростки поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.