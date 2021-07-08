EN
16:46:42 Четверг, 8 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе трое подростков обвиняются в совершении нескольких краж

09:41 | 08.07.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Трое подростков предстанут перед судом по обвинению в совершении нескольких краж на территории Сердобского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Сердобском районе трое подростков обвиняются в совершении нескольких краж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 15 апреля 2021 года 17-летний житель Сердобского района предложил 14-летнему приятелю совершить кражу из жилого дома в одном из сел. Тот согласился. Старший из соучастников с помощью ножа выставил стекло окна балкона дома, после чего они вдвоем незаконно проникли в жилое помещение, похитив из него велосипед стоимостью более 11 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам уголовного дела, в конце апреля приятели незаконно проникли в квартиру семьи знакомого подростка, воспользовавшись отсутствием жильцов.

«Обнаружив в квартире ключ, они открыли сейф и тайно похитили из него 20 тыс. рублей, принадлежащие потерпевшему. В ту же квартиру 17-летний обвиняемый через форточку незаконно проник в начале мая, при этом на улице следили за обстановкой двое приятелей: 14-летний и не достигший 14-летнего возраста. В квартире несовершеннолетний вновь воспользовался ключом, с помощью которого открыл сейф и похитил из него 30 тыс. рублей», — уточнили в СУ СКР.

В управлении отметили, что подростки поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске компания погасила долги по зарплате после возбуждения уголовного дела «Тихвинская ярмарка» из-за коронавируса пройдет в онлайн-формате
Руководитель службы персонала «ПТПА» удостоена благодарности президента России В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом
В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей Пензенский Минздрав объявил о формировании совета общественных объединений
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама