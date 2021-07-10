Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Никольском районе Криминал

Пенза, 10 июля 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели 3-летнего мальчика в результате пожара в рабочем поселке Сура Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, днем 9 июля в жилом доме по улице Куйбышева в рабочем поселке Сура произошло возгорание. После ликвидации пожара в спальной комнате было обнаружено тело трехлетнего ребенка. [...] При первоначальном осмотре на теле ребенка каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара оказались повреждены рядом стоящий дом и надворные постройки.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства гибели малолетнего, а также причина пожара и иные условия, способствовавшие произошедшему», — отметили в управлении.