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Вынесен приговор по делу о массовых беспорядках в Чемодановке

17:44 | 14.07.2021 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд признал 27 участников событий, произошедших в селе Чемодановка 13 июня 2019 года, виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки», двоих из них — Николая Юрченко и Павла Яненко — еще по ч. 4 и ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» соответственно, а также оправдал одного подсудимого в связи с непричастностью к совершению преступления. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Вынесен приговор по делу о массовых беспорядках в Чемодановке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что Николай Юрченко приговорен к 10 годам лишения свободы, Павел Яненко — к 7 годам, при этом оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

«Остальным подсудимым суд назначил наказание от 2 лет до 3 лет и 1 месяца лишения свободы», — сказала Наталья Яшина.

По ее словам, 25 человек освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку.

Пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Было повреждено несколько автомобилей.

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