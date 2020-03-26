Дело о массовых беспорядках в Чемодановке направлено в суд Криминал

Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 28 жителей Пензенской области, которым в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках в селе Чемодановка, в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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«По версии следствия, 13 июня 2019 года в вечернее время группа лиц, находясь на территории села Чемодановка, используя малозначительный повод, совершила массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием, погромами и применением предметов, представляющих опасность для окружающих», — сказала она.

Светлана Петренко уточнила, что злоумышленники повредили несколько автомобилей, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, один из потерпевших скончался в больнице.

«Никто из обвиняемых не признал вину в совершенных преступлениях», — отметила официальный представитель СКР.

Она напомнила, что в отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.