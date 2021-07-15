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Участник массовых беспорядков в Чемодановке осужден за покушение на дачу взятки

18:29 | 15.07.2021 | Криминал

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Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Мужчина, которого накануне Пензенский областной суд по результатам рассмотрения уголовного дела о событиях в Чемодановке признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки», 15 июля осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Железнодорожного районного суда Пензы.

Участник массовых беспорядков в Чемодановке осужден за покушение на дачу взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что зимой 2021 года мужчина, содержавшийся под стражей в ИК-4 как следственно-арестованный, решил при помощи другого человека дать младшему инспектору взятку в размере 20 тыс. рублей за пронос на территорию помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора, и передачу ему телефона, SIM-карты и зарядного устройства.

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«Однако свой преступный умысел до конца не довел по независящим от него обстоятельствам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что сотрудник учреждения от взятки отказался, проинформировал о произошедшем отдел собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области и добровольно выдал денежные средства в размере 20 тыс. рублей.

«Суд [...] назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения наказания, назначенного по данному приговору и приговору Пензенского областного суда от 14 июля 2021 года, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что приговор пока не вступил в законную силу.

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