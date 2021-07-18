В Наровчатском районе мужчину будут судить за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 18 июля 2021. PenzaNews. 35-летний житель Наровчатского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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«По данным следствия, днем 1 мая 2021 года в селе Мелюковка Наровчатского района злоумышленник пришел в гости к знакомому, вдвоем они начали употреблять спиртное. Через некоторое время к ним присоединились родственник хозяина дома и еще один знакомый — потерпевший. В процессе общения двое гостей, обсуждая личную жизнь, поссорились, потерпевший начал нецензурно высказываться в адрес обвиняемого», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой, согласно материалам дела, обвиняемый ударил потерпевшего рукой по лицу, отчего тот упал, а затем — ногами по голове и рукам мужчины.

«После причинения телесных повреждений обвиняемый пошел спать. Проснувшись через несколько часов, он обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни. О случившемся он сообщил в полицию и скорую медицинскую помощь», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что причиной смерти потерпевшего стала полученная черепно-мозговая травма.